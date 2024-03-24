سرايا القدس: أجهزنا على جنود إسرائيليين بكمين في طولكرم

اضافة اعلان

قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بكتيبة طولكرم، ليل السبت / الأحد، إن عناصرها نصبوا كمينا لسيارة يستقلها ضابط و3 جنود إسرائيليين وأوقعوهم جميعا قتلى.