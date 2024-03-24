الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس: أجهزنا على ضابط وجنود إسرائيليين في كمين بطولكرم

سرايا القدس
سرايا القدس
قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بكتيبة طولكرم، إن عناصرها نصبوا كمينا لسيارة يستقلها ضابط و3 جنود إسرائيليين وأوقعوهم جميعا قتلى.اضافة اعلان
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