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الأحد 24 آذار 2024
2:13 ص
سرايا القدس: أجهزنا على ضابط وجنود إسرائيليين في كمين بطولكرم
سرايا القدس
قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بكتيبة طولكرم، إن عناصرها نصبوا كمينا لسيارة يستقلها ضابط و3 جنود إسرائيليين وأوقعوهم جميعا قتلى.
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