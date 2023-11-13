الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس: استهدفنا آليات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون برشقة صاروخية

رشقات صاروخية من قطاع غزة
رشقات صاروخية من قطاع غزة
قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين،  إنها استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أرض أبو عريبان جنوب حي الزيتون برشقة صاروخية.اضافة اعلان
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