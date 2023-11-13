سرايا القدس: استهدفنا آليات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون برشقة صاروخية

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قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، إنها استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أرض أبو عريبان جنوب حي الزيتون برشقة صاروخية.