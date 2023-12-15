سرايا القدس: استهدفنا آليات عسكرية وأجهزنا على جنديين

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قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "تاندوم"، مؤكدة أنها أجهزت "على جنديين إسرائيليين يتحصنان بمنزل شرق غزة".