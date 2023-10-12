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الخميس 12 تشرين الأول 2023
12:32 ص
سرايا القدس تتوعد إسرائيل
سرايا القدس
قال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس في تسجيل صوتي مصور : "نقول للصهاينة إننا جهزنا الكثير لكم خارج فلسطين وسوف ترون على حدودكم ما لاقيتموه في غلاف غزة".
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وأضاف "ندعو أهلنا في الضفة الغربية إلى مزيد من الجهاد والقتال وارباك المحتل على كل المحاور".
وتابع بالقول : "المعركة لم تعد محصورة في غزة وقد تمتد إلى الداخل المحتل وساحات أخرى".
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