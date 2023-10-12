سرايا القدس تتوعد إسرائيل

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قال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس في تسجيل صوتي مصور : "نقول للصهاينة إننا جهزنا الكثير لكم خارج فلسطين وسوف ترون على حدودكم ما لاقيتموه في غلاف غزة".وأضاف "ندعو أهلنا في الضفة الغربية إلى مزيد من الجهاد والقتال وارباك المحتل على كل المحاور".وتابع بالقول : "المعركة لم تعد محصورة في غزة وقد تمتد إلى الداخل المحتل وساحات أخرى".