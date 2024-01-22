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الإثنين 22 كانون الثاني 2024
9:29 م
سرايا القدس تستهدف آليات إسرائيلية غرب خان يونس
سرايا القدس
قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت دبابة وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف صاروخية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.-(وكالات)
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