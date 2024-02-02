سرايا القدس تعلن استهداف 10 جنود إسرائيليين كانوا متحصنين في منزل بخان يونس

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أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود كانت متحصنة في أحد المنازل بحي الأمل غرب خان يونس بقذيفة TPG، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت موقع "فجة" العسكري بصواريخ 107، في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية لحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وأشارت إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم غرب خان يونس بقذائف الهاون "النظامي العيار الـ 60".-(وكالات)من جانبها، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأضافت أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس.وأشارت إلى أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجوازات بمدينة غزة.كما أعلنت كتائب المجاهدين الذراع العسكرية لحركة المجاهدين الفلسطينية، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ"الأسلحة المتنوعة والمناسبة" في محيط برج البشير وشارع الريش في مدينة غزة، مؤكدة إيقاع إصابات مباشرة لقوات الاحتلال.