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الإثنين 15 نيسان 2024
12:42 ص
سرايا القدس تقصف تجما لجيش الاحتلال بغزة
سرايا القدس
قالت سرايا القدس إنها قصفت "تموضعا للتحكم والسيطرة تابعا للعدو الصهيوني بمحيط جامعة فلسطين شمال النصيرات بقذائف الهاون".
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