الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس تقصف تجما لجيش الاحتلال بغزة

سرايا القدس
سرايا القدس

قالت سرايا القدس إنها قصفت "تموضعا للتحكم والسيطرة تابعا للعدو الصهيوني بمحيط جامعة فلسطين شمال النصيرات بقذائف الهاون".
اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن

الحوثي: غارات أميركية بريطانية على تعز

منذ 23 دقيقة
مساعدات الى غزة

الأمم المتحدة: 41 % من مساعداتنا منعت من الوصول لشمال غزة

منذ1 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1

وزير الخارجية يحذر من استمرار إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين

منذ2 ساعة
العلم الفرنسي

فرنسا تستدعي السفير الإيراني لنقل "رسالة حازمة"

منذ3 ساعة
1713108798483875300

التصعيد سياسة "نتنياهو" المفضلة لتوسيع نطاق الحرب والهروب من مشاكله

منذ3 ساعة
1713119342344216000

الرد الإيراني.. العالم ما يزال يكيل بمكيالين

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

النسخة المخففة من الحرب الإقليمية

ماهر أبو طير |اليوم

ما الذي فعلته إيران في ردها؟

موفق ملكاوي |اليوم

ثلاثة سيناريوهات لموعد الانتخابات المقبلة

جهاد المنسي |اليوم

بعد الهجوم الإيراني.. حرب أم تسوية سياسية؟

نضال منصور |اليوم

الرؤية الأردنية للحل !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن.. الدور الأخطر

سميح المعايطة |اليوم

تلك الصفعة التي لم تكتمل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات | منذ4 ساعة
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات | منذ4 ساعة
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بقايا المسَّيرات في الأردن

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس
 
 