السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سـرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان

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سـرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان
أعلنت سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلي، برشقات صاروخية، رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.اضافة اعلان
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