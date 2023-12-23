السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سفير أمريكي سابق لدى الاحتلال: حماس لن تهزم

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مارتن إنديك
علق السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال، مارتن إنديك، الجمعة، على تطورات الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر.

وقال مارتن إنديك، إن تل أبيب تشهد اليوم نقطة تحوّل، مع بدء الصحافيين البارزين إخبار جمهورهم بما لن يقوله لهم رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو".اضافة اعلان
ولفت مارتن إنديك، في تصريحاته المثيرة، عبر منشور له على منصة تويتر "إكس"، إلى أن ما لا يقوله نتنياهو هو أنّ حماس مصابة بكدمات، لكنها لن تهزم"، معتبراً أنّ أفضل ما يمكن أن تفعله تل أبيب الآن هو التفاوض على عودة المحتجزين بثمن باهظ.
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة هآرتس العبرية، إلى مهنة" الكذب في كيان الاحتلال، والدعاية السياسية الكاذبة التي يمارسها القادة السياسيون والعسكريون ووسائل الإعلام، متوجّهين إلى المستوطنين بهدف إيهامهم بقدرة "الجيش" على تحقيق الانتصارات.
ووفقاً للصحيفة العبرية، فقد اجتمع الساسة وجنرالات الاحتياط والصحافيون، معاً، في حملة دعاية سياسية كاذبة "انفجرت في وجوهنا صبيحة الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفةً أنّ المستوطنين"يحبون من يكذب عليهم".
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