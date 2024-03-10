سفينة أميركية تتجه إلى غزة لتوصيل مساعدات

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قالت القيادة الوسطى الأميركية إن سفينة الدعم الأميركية "بيسون" تتجه إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إلى غزة عبر البحر.واضافت أن سفينة الدعم اللوجستي الأميركية تحمل معدات لإنشاء رصيف مؤقف لإيصال الإمدادات إلى غزة.