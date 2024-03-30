الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة

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سفينة مساعدات تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة
عمان- أعلن مسؤول قبرصي، اليوم السبت، أن سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من ميناء لارنكا إلى قطاع غزة عبر الممر البحري الذي سلكته سفينة أولى قامت بإفراغ حمولتها وأبحرت عائدة إلى الجزيرة.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، للإذاعة القبرصية الرسمية، إن السفينة الثانية التي تحمل اسم "جينيفر" تستعد للإبحار إلى القطاع الفلسطيني اليوم السبت أو غداً، من ميناء مدينة لارنكا.
وأضاف أن "مسؤولين من الدول المشاركة في المبادرة القبرصية سيجتمعون الخميس المقبل للبحث في الخطوات التالية لزيادة الكميات والرحلات إلى غزة.
وقالت منظمة وورلد سنترال كيتشن، (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية الأميركية، إن السفينة "جينيفر" تحمل 240 طناً من الأغذية، لكن الأحوال الجوية السيئة جعلت من الصعب توقع موعد إبحارها إلى غزة ومتى تقوم السفينة الأولى "أوبن آرمز" برحلة العودة. -(بترا) 
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