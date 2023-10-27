سقوط صاروخ في طابا المصرية والسلطات تحقق

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أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.وذكر قناة "القاهرة" الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط ـاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.وأضافت المصادر أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى. وكالات