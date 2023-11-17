الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سقوط صواريخ على مناطق عدة في "تل أبيب"

سقوط صواريخ على مناطق عدة في تل أبيب
سقوط صواريخ على مناطق عدة في تل أبيب- (وكالات)
قالت وسائل إعلام إن صاروخ وشظايا سقطت في بئر يعقوب وبتاح تكفا وشوهام شمال شرقي تل أبيب.
وكانت كتائب القسام أعلنت قصف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.اضافة اعلان
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