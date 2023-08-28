سقوط طائرة مقاتلة سعودية

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزراة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة 15:44 من مساء اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.وأكد العميد المالكي، نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لايوجد أي إثابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.واختتم المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.