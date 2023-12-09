سقوط 4 طائرات مسيّرة قرب مطار أربيل

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سقطت 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، فيما انفجرت واحدة خامسة، بحسب شبكة "رووداو" المحلية.وتحطمت أربع طائرات مسيرة بالقرب من تجمع "سي بيران" في أربيل، على بعد أقل من 500 متر من التجمع السكني، كما أسقطت الدفاعات الجوية إحدى تلك الطائرات المسيرة.ووقع الحدث في الساعة 11:10 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي. وكالات