سكان غزة بدائرة الموت والدمار.. لا غذاء ولا دواء ولا أمن

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غزة- "لا مكان لهم بالمستشفيات؛ لذا يفضلون الموت مباشرة على الإصابة"، هكذا يصف أطباء حالة بعض السكان في جنوب قطاع غزة بعد استئناف العدوان، وتوالي ارتقاء الشهداء وإصابة الجرحى من جديد بأعداد كبيرة.فيما، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس امس إن شحن الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة يجب أن يستأنف بشكل عاجل. وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان القطاع الذهاب إليه.وأوضح غيبريسوس، في منشور على حسابه بمنصة إكس، أنه يجب استئناف تسليم الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، وإعادتها إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال وقف إطلاق النار الأخير على الأقل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير.وشدد غيبريسوس على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى والصرف الصحي والدواء.وأشار إلى أن المصابين يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة، ويحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى الحماية والإمدادات لتقديم الخدمة.وأردف "كما حذرنا مرارا وتكرارا، فإن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة يزيدان خطر الإصابة بالأمراض".من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، وأنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.وأوضح غريفيث في بيان أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه عندما تصمت الأسلحة، وأن الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة.وقال "استشهد وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم(امس)، وجاءت تعليمات للأسر مجددا بالإخلاء، وانهارت الآمال".وأشار إلى أن جميع سكان غزة، على رأسهم الأطفال والنساء والرجال، يعيشون في رعب في الشهر الثاني للاشتباكات، مضيفا "يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض".وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.ومن جنوب قطاع غزة، يتحدث العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض، الدكتور نبيل النجار، عما وصفها بـ"أوضاع كارثية"، قائلا إن القصف "لا يميز بين أطفال ولا نساء ولا شيوخ ولا عجائز"، بجانب أن جيش الاحتلال "يطالبنا يوميا عبر منشورات بالرحيل من خان يونس ورفح اللتين يتركز فيهما القصف حاليا".العدد الكبير من المصابين، وعدم قدرة المستشفيات على استيعابهم دفعت بعض السكان، بحسب النجار، إلى أن "يفضلون الموت داخل بيوتهم؛ لأن المستشفيات مكتظة، ولا يتوفر بها العناية للجميع، ولو تم تخييرهم بين الإصابة والموت المباشر فإنهم يفضلون الموت".ويصف الأوضاع أمام مستشفى غزة الأوروبي:" أمامي توجد مخيمات إيواء داخلها عدد كبير من السكان؛ فلا يوجد أسرة، والمصابون والجرحى والمرضى يفترشون الأرض؛ فالمستشفى في الطبيعي يستوعب 350 شخصا، لكن يوجد بها حاليا أكثر من 1000 بين مصابين ومرضى".وعلى هذا فإنه:" لا نستطيع إخراج المصابين، ولا يمكننا استقبال مصابين جدد، الوضع كارثي بمعنى الكلمة"، وفق النجار، الذي حذر من تعرض الكثير للإصابة بـ"التهابات وتسمم دموي التي قد تفضي للموت".ويلح العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض على ضرورة التوصل إلى هدنة جديدة، وإلا "سيتسع نطاق الكارثة الإنسانية"، وخاصة ما يتعلق بنقص المستلزمات الأساسية كالكهرباء والوقود والدقيق.أزمة مستشفى غزة الأوروبيمن ناحيته، ينقل مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، ملامح المشهد داخل وحول المستشفى الواقعة في جنوب مدينة خان يونس، وقريبة من رفح.ويقول:"بعد استئناف الحرب استقبلنا الكثير من الجرحى، واضطررنا لوضع بعضهم في مدارس قريبة من المستشفى، وأقمنا خيما بساحة المستشفى، وحاليا نحن غير قادرين على تقديم الخدمات الطبية في حدها الأدنى لهذا الكم الهائل من الجرحى والمرضى، لا سيما بعد حصار وقصف مستشفيات الشمال، وإجبار الجرحى على النزوح إلى هنا".ويضرب مثالا على حجم الضغط الذي يواجهونه بأن "الأطقم الصحية، وخاصة أطباء العظام كانوا يعالجون في الطبيعي 27 مريضا، لكنهم يقدمون الآن خدمات لأكثر من 700 مريض يعانون كسورا مختلفة، هذا بخلاف النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات العلاجية والكوادر الطبية.. الوضع معقد جدا".والجمعة الماضي، تم استئناف المعارك في غزة، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي أتاحت إطلاق سراح 80 رهينة صهيونية و240 سجينا فلسطينيا، وكذلك أطلق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في الاحتلال، من خارج إطار اتفاق الهدنة.-(وكالات)