سكان مخيم جنين يؤمنون بأن الدمار عزز المسلحين فقط

هآرتس

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ضياء حاج يحيى - 7/7/2023نتائج المعارك في جنين ظهرت على الفور عند اجتياز حاجز الجلمة. جميع المحلات التجارية والمصانع في المنطقة كانت مغلقة والأضرار على الشوارع تصبح واضحة كلما اقتربنا من المدينة. ولكن هذه أضرار بسيطة نسبيا مقارنة مع ما حدث في مخيم جنين للاجئين. شارع الشهداء الذي يؤدي الى المخيم تحول في هذا الأسبوع الى ساحة حرب. وبعد انتهاء عملية "بيت وحديقة"، إلا أنه ما يزال مليئا بالحجارة وآثار الإطارات المحروقة.في المخيم نفسه الدمار تتم مشاهدته في كل جهة، أسوار البيوت تضررت، بعضها احترق من الداخل، أعمدة الكهرباء وخطوط الهواتف اقتلعت من مكانها ودمرت، أيضا هنا أرصفة الشوارع مليئة بأكوام الحجارة، أرضية الأزقة تدل أكثر من أي شيء آخر على ما حدث هنا في هذا الأسبوع. فهي مليئة بصناديق الذخيرة، والثقوب في الجدران توضح أين أصابت هذه الرصاصات قبل ذلك. هكذا يظهر مخيم جنين للاجئين بعد يومين من المعارك.الأضرار الشديدة في المخيم تسببت بها القوات الكبيرة التي دخلته كجزء من العملية، وحسب ما وصف السكان أيضا بسبب أساليب الجيش الإسرائيلي. "نحن تفاجأنا من عدد القوات. عشنا يومين في كابوس بسببها"، قال أيمن قنديل. وحسب قوله، فإن الجنود استخدموا سكان الحي كدرع بشري. وقد دمروا الجدران من أجل المرور من بيت الى آخر من دون أن يأخذوا في الحسبان الأطفال والشيوخ والمرضى. وقد دمروا الجدران أيضا من أجل موضعة القناصة.بيت جيران قنديل هو أحد المباني التي احترقت نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي. أبناء العائلة كانوا بالصدفة في القسم الثاني من البيت أثناء إصابته وهكذا لم يصابوا. "نحن شاهدنا الصواريخ وكيف تسقط فوق البيت"، قال قنديل. "انتظرنا لرؤية كيف سيسقط الصاروخ وفوق من سيسقط وأي ضرر سيتسبب به". ولكن رغم إطلاق النار، إلا أن قنديل رفض مغادرة بيته حتى في ذروة المعارك. وهكذا فعل أيضا معظم السكان في حي الفالوجة الذي يعيش فيه، وهو حي سمي على اسم مدينة في العراق أصبحت رمزا لمحاربة الجيش الأميركي. "نحن نؤيد الكتيبة (الفالوجة هو اسم المسلحين في جنين)، هم الذين يقومون بحماية المخيم"، شرح. بمساعدتهم، كما يعتقد، يمكنه هو وسكان المخيم من العودة الى فلسطين التاريخية. عندما يصف قنديل رغبته في العودة الى المكان الذي طردت منه عائلته يمكن أيضا تفهم لماذا رفض أيضا مغادرة بيته في هذا الأسبوع.في الوقت الذي رفض فيه سكان الفالوجة مغادرة بيوتهم أثناء المعارك، فإن ألفي شخص من بين الـ15 ألف شخص سكان المخيم هربوا من أجل البحث عن ملجأ أكثر أمنا. نائب الحاكم العسكري في جنين، كمال أبو الرب، قال قبل يومين لراديو "الشمس" إن عدد السكان الذين هربوا من المخيم هو تقريبا ثلاثة آلاف شخص، وإن ألف شخص منهم تم نقلهم الى مبان تعود للسلطة الفلسطينية.أحد هؤلاء الأشخاص هي أم نور الدمج، هي تعيش مع عائلتها قرب المسجد الذي حدثت قربه معركة بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين. "كنا على بعد أمتار عدة من تبادل إطلاق النار وهذا كان مخيفا جدا"، قالت للصحيفة. "شاهدنا كيف أن قوات كبيرة من الجيش دخلت الى الحي ومن هناك تطورت المواجهات".زيارة في المسجد بعد انتهاء المعارك كشفت عن حفرة في الساحة، التي يبدو أنها حدثت نتيجة إصابة سلاح إسرائيلي. حولها كانت توجد سيارات محطمة وقربها وقف سكان المخيم وهم ينظرون اليها بدهشة. هذه الحفرة كشفت عن نفق تحت أقدامهم. وحسب أقوال السكان، فإنه بواسطته هرب المسلحون من قوات الجيش. "نحن حتى لم نكن نعرف عنها"، قال أحدهم.أثناء المعارك وفي اللحظة التي بدأت فيها قوات الجيش والمسلحون بتبادل إطلاق النار هربت الدمج مع أبناء عائلتها، منهم أولادها وأحفادها. قبل يومين عادوا واكتشفوا أن بيتهم لم يكن خاليا أثناء غيابهم. فبعد مغادرتهم المكان، دخلت قوة للجيش الإسرائيلي الى البيت وتسبب بأضرار فيه. فقد قاموا بتحطيم النوافذ والأبواب والثلاجة والأثاث، وأحدثوا ثقوبا في الحيطان من أجل القناصة، قالت الدمج. "نحن لا نعرف من الذي سيقوم بإصلاح هذا الدمار ونخشى من أن يبقى هكذا لفترة طويلة".خلافا للدمج، فإن الكثير من الذين هربوا يرفضون العودة الى بيوتهم. فهم يخشون من العودة الى البيوت التي تضررت، ضمن أمور أخرى، لأنهم يعرفون بأنه لا تنتظرهم أي جهة مسؤولة من أجل تعويضهم. المخيم تتم إدارته من قبل المسلحين، في حين أن السلطة الفلسطينية غائبة عنه. في الحقيقة مكاتبها توجد على بعد بضعة أمتار من مدخل المخيم الرئيسي، لكن رجالها لا يمكنهم تجاوز المسافة القصيرة على مسؤوليتهم. بالنسبة للشرطة الفلسطينية، على سبيل المثال، فإن الدخول مشروط بتنسيق مع شخصيات رفيعة محلية. نظرة على المكاتب توضح بشكل جيد كيف ينظر سكان المخيم للسلطة الفلسطينية. على المباني توجد دلائل لإطلاق نار كثيف، على مداخلها هناك إطارات سيارات محترقة وحجارة كثيرة رشقت عليها مؤخرا. وعندما حاول رجال السلطة الفلسطينية بعد المعارك الدخول الى المخيم للمشاركة في جنازة عشرة من بين الـ12 قتيلا في المعارك، تم طردهم من قبل المسلحين وعدد من السكان. ومن قام بحراسة الجنازة كانوا المسلحين أنفسهم وهم ملثمون وبعضهم كان يرتدي درعا حربيا وأطلقوا النار في الهواء بين حين وآخر.إبراهيم أبو طبيخ ينظر بألم الى فرنه في المخيم. "لقد تضرر بشكل كبير"، قال بحزن. "الانفجار الأول أصاب المبنى القريب من بيتنا. وقد قتل هناك اثنان من الشباب وسمعنا صوت انفجار ضخم"، وأضاف "بعد ذلك كان هناك المزيد من أصوات الانفجارات، بالإجمال سمعت صوت سبعة انفجارات. بعد نصف ساعة تقريبا، بدأت قوات كبيرة تتدفق الى المخيم وقامت بمحاصرته ودمرت كل الشوارع". لقد كان هناك تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين من دون تمييز. أثناء تبادل إطلاق النار تضرر الفرن. ومثل الدمج هو أيضا لا يعرف من الذي سيقوم بتعويضه. "توجد هنا بضائع بعشرات آلاف الشواقل والأضرار كبيرة"، قال.الآن يحاول الشباب في المخيم إعادة النظام في المخيم الى سابق عهده والعودة الى روتين الحياة. الجرافات لا تتوقف عن العمل لإخلاء الأنقاض، وبعض السكان يقومون بتوزيع الطعام والشراب وآخرون يوجهون الحركة. "إسرائيل أرادت تفكيك كتيبة جنين، لكنها فقط زادت تكتل المخيم حولها"، قال أحد السكان.