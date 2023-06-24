سلوك الاحتلال المتطرف.. هل يقربه من "عزلة سياسية" غير مسبوقة؟

نادية سعد الدين

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عمان - اتسعت دائرة السخط الدولي من سلوك الاحتلال الإسرائيلي المتطرف وعنف مستوطنيه، الكفيلان بإشعال الضفة الغربية وانفجار المشهد المتوتر فيها، بدون التجاوب مع نداءات التهدئة ومنع التصعيد، ما يجعل من غير المستبعد اقترابه من "عزلة سياسية" غير مسبوقة سبيلا لتقويم تصرفاته ولجم انتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.وعلى وقع شهيدين فلسطينيين ارتقيا برصاص الاحتلال؛ ازدادت وتيرة التحذيرات الأوروبية والأميركية والأممية من تنامي عنف المستوطنين، الذين عاثوا خرابا وحرقا وتدميرا، أمس، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال، وسط نذر خروج الأوضاع عن السيطرة وزيادة الصدام الدموي مع الفلسطينيين.ويبدو أن حكومة الاحتلال اليمينية تنصاع في سياستها المتطرفة إلى غلاة المستوطنين المتشددين، دون الاكتراث إلى الإدانات العربية والدولية المتوالية، أو الاستماع إلى توصيات أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية محذرة من الخضوع إلى الوزيرين المتطرفين "بتسلئيل سموتريتش" و"إيتمار بن غفير"، باعتبارها "وصفة جاهزة للنبذ الدولي"، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وقد أثارت الحفيظة الدولية دعوات وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال، مثل "سموتريتش" الذي طالب باجتياح الضفة الغربية "وقتل آلاف الفلسطينيين والتخلص منهم"، ومثل "بن غفير" الذي دعا إلى إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية، كما حدث أمس مع استيلاء مئات المستوطنين على أراضي فلسطينية في سلفيت وإقامة بؤرة استيطانية عليها عقب طرد أصحابها منها.في حين سمح "سموتريتش"، الذي بات صاحب الكلمة العليا في مسألة الاستيطان، بالموافقة على إقامة 7 بؤر غير شرعية بالضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كما أعلن قبلها بناء ألف وحدة استيطانية بمستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية، ما خلف غضبا فلسطينيا وتنديدا عربيا ودوليا.وأدى المشهد الميداني المتفجر إلى قيام مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بالإعراب عن قلقه المتزايد بشأن عنف المستوطنين المتطرفين في الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وفق قناة "كان" الإسرائيلية.ومن جانبه، قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض شجع على اتخاذ مزيد من الخطوات لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين خلال مكالمة مع نظيره الإسرائيلي.في حيت اتخذت ألمانيا، التي تعد حليفا قويا للجانب الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، خطوة فاجأت سلطات الاحتلال، وهي إشارة عملية على الإحباط المتزايد من الحكومة في برلين، فيما يتعلق بسياسة حكومة "بنيامين نتنياهو" في الضفة الغربية. ردا على توسيع المستوطنات؛ سحبت ألمانيا توقيعها على مذكرة إدانة أميركية ضد لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممية، التي تتناول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عقب قرار حكومة الاحتلال، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية، ونقل صلاحيات ذلك إلى "سموتريتش".وكانت الولايات المتحدة قدمت بيانا يدين لجنة التحقيق الأممية خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أعرب الموقعون عليه عن قلقهم بشأن التفويض المفتوح للجنة التحقيق، فيما تراجع الألمان عن انضمامهم إلى بيان التنديد الأميركي، وأعلنوا عن سحب توقيعهم على البيان.وبالمثل؛ أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء التصعيد الأخير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أدى إلى "وقوع أعداد مروعة من الضحايا"، وذلك بحسب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيف بوريل، الذي طالب الاحتلال بضمان حماية المدنيين في الأراضي المحتلة.وأدان بوريل، في بيان صدر عنه، هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مثلما أدان الاتحاد الأوروبي قرار الاحتلال المضي قدما في التخطيط لما يقرب من 1000 وحدة استيطانية، في أعقاب قرارها بالتخطيط المسبق لأكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.فيما سبق وأن طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، بوضع حد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل، بحماية الجيش الإسرائيلي.وزاد من القلق الدولي ما واصل جموع المستوطنين القيام به، أمس، بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في بلدة ديراستيا غرب سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، فضلا عن إشعال النيران في أراضي زراعية ببلدة سعير شمال، شرق الخليل، مما أدى لاحتراق عشرات الأشجار.في غضون ذلك؛ نددت الفصائل الفلسطينية باستمرار جرائم الاحتلال التي أدت لاستشهاد الشاب إسحاق العجلوني (17 عاما) بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار عند حاجز مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، فيما أصيب جندي إسرائيلي، واستشهاد الشاب طارق إدريس (39 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أول من أمس في نابلس، مما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي لـ184 شهيدا، بينهم 30 طفلا و6 سيدات، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.من جانبه، قال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن "اعتداءات الاحتلال المستعرة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات ستواجه بثبات ومقاومة صلبة حتى الحرية والاستقلال"، مؤكدا أن عملية القدس المحتلة "رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه".وبالمثل؛ أكدت حركة الجهاد الإسلامي تمسك الشعب الفلسطيني بالصمود والنضال ضد جرائم الاحتلال المتواصلة للدفاع عن الأرض والمقدسات.في حين طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، بإصدار أمر اعتقال للمتطرف "سموتيرتش" وأمثاله، وتقديمهم للعدالة الدولية، كما طالب المجتمع الدولي باعتبار المستوطنين تنظيم إرهابي يجب ملاحقة عناصره وتقديمهم للعدالة.