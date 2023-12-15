الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سوليفان: الاستهداف الدقيق لقادة حماس مرحلة جديدة في حرب غزة

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الاستهداف الدقيق لقادة حماس مرحلة جديدة في حرب غزة
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال زيارة لإسرائيل الجمعة، إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية.اضافة اعلان
ولم يقدم سوليفان تفاصيل بشأن موعد التحول في وتيرة الحرب.
وقال في مؤتمر صحفي "بطبيعة الحال كانت ظروف وتوقيت ذلك ضمن المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو" ومجلس وزراء الحرب والقادة العسكريين الإسرائيليين ووزير الدفاع.
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