الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سوناك يجتمع بحكومته لبحث توجيه ضربات للحوثيين

جرى اتهام سوناك بأنه "يشعل حرباً ثقافية"
جرى اتهام سوناك بأنه "يشعل حرباً ثقافية"
يجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحكومته الخميس لبحث الوضع في البحر الأحمر واحتمال توجيه ضربات عسكرية للحوثيين اليمنيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.اضافة اعلان
ويعقد سوناك اجتماعا عبر الهاتف مع أعضاء حكومته يعلمهم خلاله "باحتمال توجيه ضربات بريطانية وأميركية ضد الحوثيين في اليمن"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتحدثت صحيفة التايمز عن اجتماع لمجلس الوزراء "بينما تستعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن".
تواصلت وكالة فرانس برس مع الحكومة البريطانية لكنها لم تؤكد أو تنفي هذه التقارير.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر، كثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر ضد سفن يرون أنها على صلة بإسرائيل.
ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وشكلت تحالفا دوليا في كانون الأول لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي تمر بها 12% من التجارة العالمية.
ومساء الثلاثاء، أسقطت القوات البريطانية والأميركية 18 طائرة مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، في ما وصفته الحكومة البريطانية الأربعاء بأنه "أكبر هجوم" حتى الآن.
وهدد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الحوثيين الأربعاء قائلا "طفح الكيل... يجب أن نكون واضحين مع الحوثيين بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي رسالتي البسيطة لهم اليوم: تابعوا بعناية ما سيحدث". وأضاف "ما من شك أن إيران تقف وراء ما يحدث في البحر الأحمر".
من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض عليهم.
أ ف ب
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