الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناتور أميركي: ما حصل للجيش الإسرائيلي مع أنفاق حماس درس ينبغي تعلمه

أحد الأنفاق في غزة
أحد الأنفاق في غزة

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مارك وارنر إن ما حصل للجيش الإسرائيلي مع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة درس ينبغي تعلمه.

اضافة اعلان


واستغرب وارنر أن أحدا "لم يتصور أن إسرائيل ستقضي على 35% فقط من مقاتلي حركة حماس وأقل من ثلث شبكة أنفاق الحركة"، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والمواجهات بين الاحتلال في محاور التوغل والمقاومة الفلسطينية، ولا سيما كتائب القسام.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بحجم شبكة الأنفاق في غزة، والتي فاقت تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%.


وكان جيش الاحتلال أعلن في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي اكتشاف نفق شمالي قطاع غزة بطول 4 كيلومترات قبالة مستوطنات غلاف غزة، وروّج للخطوة على أنها إنجاز كبير رغم مجيئها بعد نحو 60 يوما من توغله البري في القطاع.

 

تعليق وإحباط

 

 من جانب آخر، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم محبطون للغاية لاستخدام إسرائيل المساعدات ورقة مساومة، مشيرين إلى أن ذلك "غير مقبول".


كما دعا السيناتور الأميركى بيرني ساندرز إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعليق المساعدات لإسرائيل أو فرض شروط عليها، وذلك مع تنامي الحديث عن خلاف متزايد بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إستراتيجية إسرائيل في غزة.


ونقل موقع أكسيوس عن ساندرز -الذي تحدث لبرنامج في قناة "سي بي سي"- قوله "إننا نراقب احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال جوعا، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في هذه المذبحة الجماعية للأطفال".


وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن توقف الولايات المتحدة أو تضع شروطا للمساعدات لأحد أقرب حلفائها في الشرق الأوسط في عام انتخابات، أجاب ساندرز بأن هذا سيكون "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".


وأضاف ساندرز "لا يمكنك التوسل إلى نتنياهو، عليك أن تقول له: إذا كنت تريد أموالا عليك أن تغير سياستك، اسمح للشاحنات بالدخول لإطعام الأطفال"، في إشارة إلى تضييق إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة.


ويأتي ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مخلفا عشرات آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، وسط مجاعة تخيم على القطاع المحاصر مع شح دخول المساعدات.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو: بايدن "مخطئ وسياستي تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين"

منذ 54 دقيقة
تمثال جائزة الأوسكار. (أ ف ب)

نجوم يتوافدون على حفل الأوسكار وسط احتجاج مئات تأييدا للفلسطينيين

منذ1 ساعة
الاحتلال يقتحم طولكرم بعدد كبير من الآليات والجرافات

الاحتلال يقتحم طولكرم بعدد كبير من الآليات والجرافات

منذ2 ساعة
الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة

محاولات للتوصل إلى "هدنة إنسانية قصيرة" في غزة خلال رمضان

منذ2 ساعة
يحل شهر رمضان بينما سكان غزة نازحون وجائعون (فرانس برس)

رمضان غزة.. عشرات الآلاف صائمون منذ بداية العدوان

منذ3 ساعة
أطباء بلا حدود: لا مخرج لإخلاء مستشفى ناصر

صحة غزة تحذر من خطر التجويع على الطواقم الطبية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ7 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ7 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 