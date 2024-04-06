السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"سينتكوم" تعلن عن حصيلة عملياتها ضد "داعش" الإرهابي خلال الربع الأول من العام

الجيش الأميركي
الجيش الأميركي


أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" عن تنفيذها 94 عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

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وقالت "سينتكوم" في بيان لها، يوم الجمعة، إن العمليات التي أجرتها بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية"، أسفرت عن مقتل 18 عنصرا في "داعش" والقبض على 63 آخرين.

وأوضحت أن 66 عملية جرت على أراضي العراق، حيث تم القضاء على 11 داعشيا والقبض على 36 آخرين، و28 عملية في سوريا، حيث تم القضاء على 7 عناصر للتنظيم والقبض على 27 آخرين.


وأشارت القيادة في بيانها إلى أن "استمرار ملاحقة حوالي 2500 مقاتل لـ"داعش" ما زالوا طلقاء في العراق وسوريا يعتبر عنصرا هاما في إلحاق هزيمة دائمة بـ "داعش". ومن المهم كذلك الجهود الدولية المستمرة لترحيل أكثر من 9 آلاف محتجز من عناصر "داعش" في المعتقلات بسوريا، وكذلك العودة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لأكثر من 45 ألف شخص وعائلة من مخيمي الهول والروج.


وأكد الجنرال مايكل إيريك كوريلا، قائد "سينتكوم"، في البيان تمسك الولايات المتحدة "بإلحاق هزيمة دائمة بـ"داعش" نظرا للخطر الذي يمثله إقليميا وعالميا على حد سواء".

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