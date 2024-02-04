سي إن إن: هذا ما شملته الضربات الأميركية على اليمن



نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أميركيين أن الضربات الأميركية فجر اليوم على أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى، استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن.

ومن جهتها، نقلت بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة شنت مع حلفائها قصفا مكثفا على أهداف للحوثيين في اليمن.

كما نقلت أسوشيتد بريس أيضا عن مسؤولين أميركيين أن القصف الذي استهدف مدنا يمنية، نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات آيزنهاور وسفن حربية أطلقت صواريخ توماهوك.



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وأفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن "عدوانا أميركيا بريطانيا جديدا استهدف محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء".

وذكرت أن 11 غارة أميركية بريطانية استهدفت مناطق في محافظة تعز.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية نفذت ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن، في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل جنود أميركيين في هجوم الأسبوع الماضي.

كما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع باليمن.

ونفذت واشنطن هجمات يوم الجمعة في العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفا قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وبفصائل مدعومة من إيران، مما أدى وفقا لتقارير إلى مقتل زهاء 40 شخصا.