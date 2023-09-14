الخميس 14 أيلول 2023
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شاهد ماذا حل بأحد المساجد في ليبيا نتيجة العاصفة دانيال

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العاصفة دانيال ليبيا
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة سوف تعمل بكل السبل مع الشركاء للمساعدة في إيصال مساعدات طارئة للمتضررين من كارثتي السيول الجارفة في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب.اضافة اعلان


وأضاف غوتيريش بحسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "سوف تعمل الأمم المتحدة بكافة السبل الممكنة مع الأطراف الشريكة لها من أجل توصيل معونات طارئة لأولئك الذين في حالة ماسة إليها".


في السياق، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن هناك حاجة عاجلة لمساعدات تقدر بنحو 71.4 مليون دولار لتلبية احتياجات ربع مليون شخص من نحو 884 ألف متضرر من كارثة فيضانات ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن عدد المتضررين من فيضانات ليبيا نحو 884 ألف شخص وإن أكثر المناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال هي درنة والبيضاء والمرج وسوسة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الفيديو تظهر حجم الدمار كان من بينها تعرض أحد المساجد في مدينة درنة للخراب الكبير نتيجة مداهمة مياه السيول له. 


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