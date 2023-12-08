السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب أكثر بلدين داعمين للاحتلال.. كيف ينظرون لما يجري في غزة؟

قصف إسرائيلي عنيف ومتواصل على قطاع غزة
قصف إسرائيلي عنيف ومتواصل على قطاع غزة
عواصم - فيما يستمر عدوان الاحتلال على أطفال غزة، يرى الشباب في أكثر بلدين في العالم دعما لكيان الاحتلال الصورة بطريقة مغايرة لما رأه الآباء الذين ما أنفكوا يمدون الاحتلال بمليارات الدولارات، والاسلحة والمعدات، ناهيك عن الدعم السياسي عبر الدبلوماسية غير المحدود في دهاليز السياسة في العالم، ويمارسان الضغط في أروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لدعم الاحتلال.اضافة اعلان
وبين مقال نشرته صحيفة "غارديان" عن موقف الشباب في بريطانيا تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، إنه بالنسبة لكثير من الشباب في البلاد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، ومن جميع الأعراق، فإن السحق اليومي لغزة هو القضية الدولية الرمزية في عصرهم، تماما كما كانت حرب العراق قبل 20 عاما أو الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وأضاف المقال الذي كتبه أديتيا تشاكرابورتي كاتب العمود بالصحيفة البريطانية أن الحرب في غزة تعيد تشكيل السياسة والمجتمع في البلاد، وأن الأسابيع الأخيرة الماضية شهدت نموا لثورة الشباب من حيث الحجم والنطاق بحيث أصبحت الآن واحدة من أكثر القصص إثارة للاهتمام حول كيفية قيام حرب على بعد حوالي 4 آلاف كيلومتر بالتأثير على المشهد السياسي والاجتماعي في بريطانيا.
وأورد الكاتب تجربة واقعية عن كيفية تفاعل طلاب إحدى الجامعات بمنطقة لوتون شمال غرب لندن مع ما يجري في غزة، قائلا إنه وفي صباح يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) كانت هناك صورة لفلسطينيين يُقتلون في غزة تنتقل من هاتف إلى آخر دفعت بالطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة والاحتشاد في فناء الجامعة ليهتفوا مطالبين بوقف المجازر التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كذلك، يقول الكاتب، تم تداول تغريدة تقول "تم ذبح أكثر من 10 آلاف فلسطيني بوحشية. لقد حان الوقت لنقف على الجانب الصحيح من التاريخ ونقاتل من أجل أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة".
على الجانب الاخر وفي الولايات المتحدة بدأت الحقائق تتكشف للأجيال الأميركية الشابة، فما عادت آلة الاعلام الصهيونية بذات التأثير القديم الذي غسل دماغ آبائهم، رغم محاولات وسائل الإعلام هناك تزييف الحقائق.
ومن الأدلة الدامغة على تحول نظر الشباب تجاه مناصرة القضية الفلسطينية العادلة ما جلبه الاحتلال على نفسه بوحشية عدوانه على غزة، ما دفع الأميركيين الشباب للبحث والتقصي وعدم الاكتفاء بتلقي أخبار من وسائل اعلام باتوا يشكون في مصداقيتها.
وأثبت استطلاع رأي أجرته جامعة "كوينبياك" الأميركية مؤخرا، تراجع دعم الشباب الأميركي لإسرائيل في ظاهرة جديدة.
"هل توافق أو لا توافق على الطريقة التي ترد بها إسرائيل على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)؟"، هو السؤال الذي طرحته الجامعة الأميركية على 1610 مشارك في التصويت عبر الهاتف من فئات عمرية وانتماءات حزبية وسياسية مختلفة.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته "كوينبياك" تراجع دعم الديمقراطيين للدولة "اليهودية" بسب السلوك العدواني في الحرب الجارية، وهو ما تؤكده "الوكالة اليهودية للأنباء" في واشنطن، إذ تقول إنه من غير المرجح أن يدعم المشاركون الأصغر سنا إسرائيل، معللة بأن الأميركيين يتخوفون من الانجرار إلى حرب الشرق الأوسط.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة المؤيدين من أتباع الحزب الديمقراطي بلغت %49 فيما رفض 43 % إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما أيّد 65 % من الجمهوريين وعارض %30، في حين أنقسم المستقلون بـ 46 % داعمين للاحتلال و47 % معارضين.
وتُبين النتائج أنه كلما ارتفع معدل أعمار المشاركين، تزداد نسبة التأييد لإسرائيل.
وأظهرت دراسة مستفيضة في بريطاني صدرت الأسبوع الحالي من منظمي استطلاعات الرأي الأكثر شيوعا تفيد بأن الشباب يدعمون فلسطين بأغلبية ساحقة.
ورغم أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، وكير ستارمر (زعيم حزب العمال) أكبر أحزاب المعارضة، يدعمان إسرائيل بحماسة، إلا أن ضاحية بوري بارك بمنطقة لوتون العمالية الفقيرة تبرز صورة أخرى. ففي كل مكان بها رُفعت الأعلام الفلسطينية، في محلات البرغر ومتاجر المجوهرات وملابس الزفاف والأثاث.
المؤسسة السياسية والإعلامية في بريطانيا وفي معظم أنحاء الغرب والتي تدعم طرفا واحدا (اسرائيل) في أكثر الصراعات أحادية الجانب في العصر الحديث، فقد وُصف الشباب بأنهم وحوش، ومذنبون بالتعاطف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى تثبت براءتهم.
ويقول الكاتب تشاكرابورتي إن الشباب في بريطانيا الآن يتعلمون أن النظام يفتقر للمصداقية، فهم يرون نفاق المدارس التي تقدم لهم تحديثات فورية حول ما يجري في أوكرانيا ولا تقول شيئا عما يجري في غزة.-(وكالات)
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