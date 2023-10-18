شبكة أنفاق غزة ساحة معارك ثانية تحت الأرض

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عواصم - يرى محللون عسكريون أن الاحتلال الإسرائيلي متردد في موضوع الحرب البرية والتي أعلن أنه سيخوضها للقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لعدم معرفته بحجم استعداد المقاومة الفلسطينية في هذا الجانب.ويرجح الكثير من خبراء المعارك في العالم وجنرالات من داخل كيان الاحتلال أن الخسائر في الأرواح ستكون كبيرة في الجانبين.يأتي ذلك في ظل حديث عن تزعزع الثقة والتخبط على الجبهة من قبل جنود الاحتلال، وتهجم ضابط احتياط على رئيس وزراء الاحتلال الذي زار الجنود على الجبهة في غلاف غزة أول من أمس، يشي بأن هناك سخطا وخوفا من قبل الجنود خاصة الاحتياط الذي يرون أن هذه المعركة كان يمكن تجنبها لولا التيار اليميني المتطرف الذي يدفع الحكومة وعلى رأسها نتنياهو نحو الهاوية.كاتب العمود الأسبوعي بصحيفة واشنطن بوست ديفيد إغناشيوس قال إن المحللين العاكفين على رسم تضاريس المعركة "الدموية" بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية يتحدثون أحيانا عن "غزتين" إحداهما مرئية للعيان لأنها فوق سطح الأرض، والأخرى شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.وأضاف الكاتب أن إسرائيل تستعد لدخول غزة الثانية التي يتوقع أن تكون المرحلة الأخطر والأشد فتكا في هذه الحرب.وتستخدم حماس هذه الأنفاق المحفورة تحت التربة الرملية في شكل خلية نحل، ويطلق عليها أهالي غزة أحيانا "المترو" كنهج متعدد المستويات للدفاع بالعمق، وفق المقال.وزعم الكاتب أن حركة حماس تخفي في تلك الأنفاق الصواريخ والمدفعية والذخائر، والإمدادات الحربية الأخرى، وكذلك المقاتلين. وهي تعد في رأيه بمثابة "معقل أخير تحت الأرض".وأكد أن إسرائيل لن تستطيع "سحق" حماس كما تعهد رئيس وزرائها، وادعى أن الأنفاق المحفورة تحت الأرض، والتي وصفها بـ"المتاهة"بداخلها نحو 200 أسير، لافتا إلى أن إنقاذهم سيكون اختبارا كبيرا لسلاح الجيش الإسرائيلي.ويقول سكوت سافيتز وهو أحد كبار المهندسين بمؤسسة راند، والذي ظل يدرس حرب الأنفاق لعقود من الزمن إن العثور على كل أنفاق حماس في غزة يتطلب عملية طويلة الأجل، والاستعانة بالروبوتات للقيام بالمراقبة الأولية وبدء الهجوم.وتشكل أنفاق غزة هاجسا ظل يؤرق إسرائيل لسنوات لأنها تتيح للمقاومة الفلسطينية المسلحة شن هجمات مفاجئة، وتنفيذ عمليات خداع إستراتيجي طبقا لمقال واشنطن بوست.ويحذر إغناشيوس من أن الأمر يستدعي دخول العناصر البشرية إلى الأنفاق حيث سيتعرضون، ربما، لكمائن ومتفجرات وألغام مخفية.ويختم المقال بأن لدى إسرائيل وحدة "سامور" وتعني باللغة العبرية حيوان ابن عرس، واصفا جنودها بأنهم "من أقوى المقاتلين" ولكنه يرجح أنهم سيواجهون قتالا عنيفا الأسابيع القليلة المقبلة.وكان تقرير نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية أن الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل "لاجتثاث مسلحي حركة حماس" سيكون بمثابة اختبار لمهارات الجيش الإسرائيلي في حرب المدن.ونظرا للإخفاقات الاستخباراتية الواضحة التي سبقت هجوم يوم السبت الماضي، فمن الممكن أن تتجه القوات الإسرائيلية نحو "قاذفات جديدة أو أنواع جديدة من الصواريخ الأقوى والأكبر حجما أو الصواريخ الجديدة المضادة للدبابات.وكان الرائد الأميركي السابق جون سبنسر، الذي يرأس دراسات حرب المدن في معهد الحرب الحديثة في الأكاديمية العسكرية الأميركية، المعروفة باسم ويست بوينت قال إن "الأمور ستكون دموية للغاية، لا يمكنك تغيير طبيعة حرب المدن، سيكون هناك الكثير من الأضرار الجانبية".وشدد محللون على أن تفكيك حماس مع إنقاذ الرهائن الإسرائيليين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين سيكون مهمة معقدة للغاية، بل إنها مستحيلة وفق قول بعضهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي.-(وكالات)