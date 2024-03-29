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الجمعة 29 آذار 2024
10:08 م
شرطة الاحتلال تحذر قادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نتنياهو
مظاهرات تل أبيب المطالبة بإسقاط نتنياهو- (وكالات)
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة ترسل رسائل تحذيرية لقادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مظاهرة تل أبيب.
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تل ابيب
شرطة الاحتلال
إسقاط نتنياهو
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