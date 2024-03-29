الجمعة 29 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شرطة الاحتلال تحذر قادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نتنياهو

مظاهرات تل أبيب المطالبة بإسقاط نتنياهو- (وكالات)
مظاهرات تل أبيب المطالبة بإسقاط نتنياهو- (وكالات)
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة ترسل رسائل تحذيرية لقادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مظاهرة تل أبيب.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة.. ونتنياهو يفاقم الأزمة مع واشنطن‎

26 آذار 2024
يستقبل المستشفى يومياً نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء

"إسرائيل" تحكم بالإعدام على مرضى سرطان بقرار إعادتهم إلى غزة

21 آذار 2024
عائلات الأسرى الإسرائيليين-(وكالات)

عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق الشارع المقابل لوزارة الدفاع

04 آذار 2024
اقرأ أيضا
بايدن رفقة نتنياهو

المخطوفون يموتون والجيش يراوح مكانه

منذأقل من دقيقة
المسجد الأقصى المبارك

150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

منذ 60 دقيقة
أطفال غزة-(وكالات)

700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة

منذ1 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 عسكريا جنوب قطاع غزة

منذ1 ساعة
3a7f9e6847f9cb17ff381a3759fcc317

بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات

منذ9 ساعة
طائرة-مقاتلة-اف-15-علم-اسرائيل100-730x438

ضحايا بغارة إسرائيلية على حلب السورية

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

تداعيات الامتناع الأميركي في مجلس الأمن

د. محمد حسين المومني |اليوم

فلسطين لا تموت

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الرغيف في غزة

العفو منذ24 ساعة

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان
 
 