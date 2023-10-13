الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شرطة الاحتلال تخرج مصلين من المسجد الأقصى بالقوة

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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تخرج مصلين من المسجد الأقصى بالقوة
اخرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين من المسجد الأقصى في القدس المحتلة بالقوة.
حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان
وأفادت الوكالة الرسمية، أن "قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش الفلسطينيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى".
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن البلدة القديمة محاصرة تماما، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.
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