شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شبان بالقدس (فيديو)

وفرقت شرطة الاحتلال فرقت الشبان بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
كما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز أمنية في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة.
تغطية صحفية: "قوات الاحـ،تلال توقف شباناً وتفتشهم عند باب الأسباط في محيط الأقصى تزامناً مع صلاة الجمعة". pic.twitter.com/y7ToSHMCHB— القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 9, 2024
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 9, 2024
تغطية صحفية: "انتشار قوات الاحـ،تلال في حي وادي الجوز تزامناً مع صلاة الجمعة حيث منعت عدداً من الشبان الوصول إلى المسجد الأقصى". pic.twitter.com/mtc0SODf3j