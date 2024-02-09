شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شبان بالقدس (فيديو)

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تغطية صحفية: "قوات الاحـ،تلال توقف شباناً وتفتشهم عند باب الأسباط في محيط الأقصى تزامناً مع صلاة الجمعة". pic.twitter.com/y7ToSHMCHB — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 9, 2024



تغطية صحفية: "انتشار قوات الاحـ،تلال في حي وادي الجوز تزامناً مع صلاة الجمعة حيث منعت عدداً من الشبان الوصول إلى المسجد الأقصى". pic.twitter.com/mtc0SODf3j — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 9, 2024

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة.وفرقت شرطة الاحتلال فرقت الشبان بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.كما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز أمنية في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة.