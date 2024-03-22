شرطة الاحتلال تعيق وصول المصلين إلى الأقصى

كثفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من انتشارها في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى، تزامنا مع الجمعة الثانية من رمضان.



وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، إن قوات الاحتلال كثفت من وجودها العسكري بمحيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

اضافة اعلان



ونشرت هذه القوات الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى الذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة 6 أشهر.



وفرض الجيش الإسرائيلي وفي الجمعة الثانية من رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال التي دفعت بحوالي 3 آلاف من عناصرها إلى القدس.