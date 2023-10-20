الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة في محيط الأقصى

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شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة في محيط الأقصى
أفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال عزّزت وجودها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأشارت المراسلة بأن شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة، تحول دون وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.اضافة اعلان
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