شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة في محيط الأقصى

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أفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال عزّزت وجودها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.وأشارت المراسلة بأن شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة، تحول دون وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.