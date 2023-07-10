الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شرط جديد ومفاجئ لأردوغان للموافقة على انضمام السويد للناتو

1077532720_0_0_2993_1685_1920x0_80_0_0_69b1a7066ab2756ee810144fed21c9d2
أردوغان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "بلاده ستدعم طلب السويد للانضمام إلى الناتو إذا بدأ الاتحاد الأوروبي بمفاوضات العضوية مع تركيا" وذلك في مطلب تركي جديد ومفاجئ كما يرى بعض المراقبين.اضافة اعلان

وقال في حديث لصحيفة "صباح" التركية، قبل مغادرته لحضور قمة الناتو في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، "أولاً، دعونا نفتح طريق تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ثم دعونا نمهد الطريق للسويد، تماماً كما مهدنا الطريق لفنلندا".

وأضاف "يعتمد تقدم عملية عضوية السويد في الناتو على الوفاء بالقضايا المسجلة في الاتفاقية الثلاثية. لا يتوقع أحد منا تنازلات".

وأكد أهمية القمة المرتقبة لتعزيز عمل الحلف العسكري، ودعم شركاء الحلف، خاصة أوكرانيا.

واعتبر أن "إنهاء الحرب بسلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن، سيسهل عملية عضوية أوكرانيا في الناتو".










الطيران - طائرة

إيطاليا ترفع الحظر عن الطيران المدني الليبي منذ22 ساعة

64aaeeeb423604348b3da38d

الأمم المتحدة: السودان على حافة حرب أهلية واسعة منذ22 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-09 at 7.38.42 PM

نتنياهو: أي شخص يقتل إسرائيليا سيكون في السجن أو القبر 09 تموز 2023

64aac56c42360427e553be22

حملات لدعم جمال مبارك لرئاسة مصر 09 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اردوغان وزلينسكي

إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

08 تموز 2023
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال

إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن غرب رام الله

منذ 35 دقيقة
_123535137_gettyimages-1238901132

زيلنسكي يتحدث عن هدف الهجوم الأوكراني المضاد

منذ5 ساعة
0ba5577f1fd343ae00eb87dfde8f562b

قرار جديد بشأن "دفن الموتى ليلا" في الكويت

منذ6 ساعة
images - 2023-07-10T144157.873

أعمال التحدي الصغيرة في إيران تحرم النظام من النسيان

منذ6 ساعة
Luis-Martin-Sanchez-Iniguez

العثور على جثة صحفي مكسيكي بعد فقدانه.. وهو الثاني في هذا العام

منذ10 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع القاهرة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يفعله الإسرائيليون أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

أولئك الأخطر على الإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إنجازات افتراضية

د.عاصم منصور |اليوم

إضاءات على الدرب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية.. الممر الوحيد

سميح المعايطة |اليوم

الوعي الموؤود في الطفولة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
 