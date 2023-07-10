شرط جديد ومفاجئ لأردوغان للموافقة على انضمام السويد للناتو

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "بلاده ستدعم طلب السويد للانضمام إلى الناتو إذا بدأ الاتحاد الأوروبي بمفاوضات العضوية مع تركيا" وذلك في مطلب تركي جديد ومفاجئ كما يرى بعض المراقبين.وقال في حديث لصحيفة "صباح" التركية، قبل مغادرته لحضور قمة الناتو في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، "أولاً، دعونا نفتح طريق تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ثم دعونا نمهد الطريق للسويد، تماماً كما مهدنا الطريق لفنلندا".وأضاف "يعتمد تقدم عملية عضوية السويد في الناتو على الوفاء بالقضايا المسجلة في الاتفاقية الثلاثية. لا يتوقع أحد منا تنازلات".وأكد أهمية القمة المرتقبة لتعزيز عمل الحلف العسكري، ودعم شركاء الحلف، خاصة أوكرانيا.واعتبر أن "إنهاء الحرب بسلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن، سيسهل عملية عضوية أوكرانيا في الناتو".