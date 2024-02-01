شرط حماس لقبول صفقة تبادل الأسرى من الوسطاء

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قالت مصادر في حركة "حماس" لوسائل إعلام فلسطينية إن الحركة لن ترفض صفقة تبادل الأسرى المعروضة عليها من قِبَل الوسطاء، لكنها تريد "وقفاً دائماً لإطلاق نار".وأضافت المصادر أن "اتفاقية الإطار المعروضة تنص على وقف إطلاق نار مؤقت، لكن الحركة تريده دائماً"، مضيفة أن "الاتفاقية تفتح الطريق أمام مفاوضات لوقف إطلاق نار دائم، في أثناء وقف النار المؤقت، وهنا يوجد هامش للمناورة".وأكدت مصادر دبلوماسية أن الجانب الأميركي عرض على الوسطاء فكرة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار أثناء فترة الوقف المؤقت.ومن الموضوعات المطروحة للتفاوض في فترة الوقف المؤقت للحرب، "إبعاد عدد من قادة حماس إلى الخارج، وتوقف الحركة عن إنتاج الصواريخ، وابتعادها عن الحكم المباشر مقابل الوقف التام للحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".وترفض "حماس" إبعاد أي من قادتها عن غزة، أو وقف إنتاج السلاح، لكنها توافق على التنحي عن حكم القطاع لصالح حكومة وفاق وطني فلسطينية.وتُعد "حماس" لتقديم اقتراحات بديلة منها "هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وقطاع غزة تصل إلى 10 سنوات وربما أكثر، واستعدادها لقبول حل سياسي قائم على أساس الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".فيما قالت مصادر دبلوماسية، إن الإدارة الأميركية تُعد لإطلاق عملية سياسية إقليمية أثناء وقف إطلاق النار المؤقت، تشمل "خلق مسار لإقامة دولة فلسطينية".وفي السياق، قال مسؤولان أميركيان الأربعاء، لـ"أكسيوس"، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.وذكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه تم "إحراز تقدم جيد لإرساء الأساس للمضي قدماً" في تبادل المحتجزين، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية (قنا).وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن في جلسة نقاشية للمجلس الأطلسي: "نأمل اغتنام (حماس)، وإسرائيل الفرصة، لوقف الحرب في غزة، وإعادة الأسرى والمحتجزين إلى منازلهم".