السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"شرط" من حماس لبحث مصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي

عشرات الأجانب بين الأسرى الذي ألقت حركة المقاومة "حماس" القبض عليهم، خلال عملية "طوفان الأقصى"
أسرى الاحتلال الإسرائيلي في طوفان الأقصى
ذكرت حركة حماس، السبت، أنها لن تناقش مصير أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل "عدوانها" على قطاع غزة.
وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثا من لبنان في مؤتمر صحفي: "موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل الأسرى العسكريين، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة".اضافة اعلان
واحتجز مقاتلو حماس نحو 200 شخص من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية في إسرائيل ونقلوهم إلى غزة خلال الهجوم غير المسبوق الذي وقع في 7 أكتوبر، والذي أشعل شرارة الحرب.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بكثافة بهدف "القضاء" على حركة حماس، التي تطلق بدورها يوميا صواريخ على مناطق الاحتلال .
واستشهد 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، إضافة الى 13561 جريحا.
ومن بين الشهداء 51 كادرا صحيا إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت السبت.
في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.-وكالات
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