شركات الأمن الإسرائيلية الخاصة.. عين على الحروب وأخرى على المال

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شكّل الأمن هاجسا لزعماء الحركة الصهيونية حتى قبل قيام دولة إسرائيل، فقد سارعوا إلى إنشاء شركة هاشميرا (Hashmira) عام 1937 لتكون أول شركة أمنية خاصة في العالم.ولم تفطن دول العالم إلى مثل هذا الأمر إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، لينتشر بعدها هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم ويبلغ أوجه في تسعينيات القرن الماضي، ثم توسع بشكل كبير مع بروز صراعات وحروب كثيرة على مستوى العالم.وتحقق سياسة الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة مكاسب كبيرة للدول وفق دراسة نشرها مركز الزيتونة للدراسات ومقره بيروت، من بينها تخفيض النفقات عن كاهل وزارات الدفاع، وتخفيض الخسائر البشرية في القوات المسلحة من خلال الاعتماد على تجنيد المرتزقة من مختلف مناطق العالم.يضاف لذلك تجنب الإحراج الدبلوماسي ومناقشات القانون الدولي الناجمة عن التدخلات العسكرية من خلال التستر وراء شركات الأمن الخاصة، إضافة إلى جذب التأييد الداخلي بالظهور بمظهر النزعة السلمية وعدم الانخراط المباشر، بقدر ما، في النزاعات الدولية المسلحة.وشكّلت الحاجة الماسة للأمن في دولة الاحتلال رافعة قوية لانتشار الشركات الأمنية الخاصة، التي تعددت مسؤولياتها للدرجة التي أصبحت فيها تقوم بتنفيذ مهام أمنية عوضا عن الجيش والشرطة الإسرائيلية.فعلى سبيل المثال، قدمت شركة "مير سكيورتي" الإسرائيلية الخاصة في عام 1999 مشروعها الأكبر للحكومة، تحت عنوان "إنشاء نموذج المدينة الآمنة"، ونصبت نحو ألف كاميرا للرصد والمراقبة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ليصبح النموذج أيقونة دولية.وفي كل مناسبة تسعى دولة الاحتلال للترويج لنموذجها الأمني عبر المؤتمرات التي تعقدها بصورة دورية، ولا تشكل هذه الشركات رافدا عسكريا ومعلوماتيا واستخباراتيا فحسب للكيان المحتل، بل إنها تشكل أحد روافد الاقتصاد الإسرائيلي؛ فهي تصدر برامج أمنية بأكثر من 5 مليارات دولار سنويا.ووفق تقرير تحت عنوان "شركات الأمن الخاصة والاحتلال الإسرائيلي"، نشره "مركز أبحاث من يربح" فإن عدد شركات الأمن الخاصة التي تديرها جهات رسمية وشبه رسمية لدى الكيان المحتل، تجاوز 300 شركة داخل إسرائيل وخارجها موزعة على نحو 70 دولة.وفي تقرير سابق لها، قدرت وزارة الخارجية الفرنسية قيمة عائدات شركات الأمن الخاصة على مستوى العالم بحوالي 400 مليار دولار، علما أن معدل دخل هذه الشركات الأمنية الدولية، التي تسهم إسرائيل في معظمها، ارتفع من حوالي 55 مليار دولار سنة 1990 إلى 202 مليار سنة 2010.يمكن تلخيص الدور الذي تقوم به شركات الأمن الخاصة بالمهام التالية، تنفيذ العمليات القتالية، وحماية القواعد العسكرية وإدارة السجون، وتقديم اللوجستيات العسكرية، وإدارة القواعد والعقود العسكرية، والتدريب العسكري وإصلاح الهياكل الأمنية.كما تقوم تلك الشركات بجمع المعلومات العسكرية وتحليلها وإدارة الأزمات وتقديم الاستشارات، وتقديم خدمات الحماية المسلحة وغير المسلحة، وعمليات الاستطلاع، والسيطرة على المظاهرات وأعمال الشغب، وتنفيذ عمليات مقاومة "الإرهاب"، وتنفيذ عمليات مقاومة القرصنة، وعمليات مقاومة الخطف والرهائن، والقيام بالتحقيقات مع المشبوهين، وإدارة الحروب الإلكترونية.وفي ظل الخلافات والأزمات التي عصفت بجيش الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، برزت دور هذه الشركات الأمنية في هذه الحرب، وباتت تشكل مخزن إسناد للجيش على شتى الأصعدة، وأهم هذه المهام، التجنيد، فمع تواصل الحرب على قطاع غزة، عملت الشركات الأمنية الإسرائيلية على تجنيد المرتزقة من حول العالم للقتال إلى جانب جيش الإحتلال.وكشفت صحيفة إلموندو الفرنسية، في تقرير لها، أن دولة الاحتلال قامت بتجنيد مرتزقة من دول مختلفة حول العالم من خلال عقود مع شركات عسكرية خاصة للمشاركة في القتال في غزة.وتتضمن هذه الإستراتيجية استخدام هؤلاء المرتزقة المتخصصين في عمليات الكر والفر وحرب العصابات على الأرض، بينما يلجأ جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى دباباتهم، والهدف هو تقليل الخسائر البشرية خلال المعركة.ووفق تقرير للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" فقد تم تجنيد عشرات الآلاف من المهاجرين الروس للمشاركة في الحرب على غزة.كما تحدثت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية بأن المرتزقة الذين قاتلوا في أوكرانيا ضد الجيش الروسي "حزموا أمتعتهم وتحركوا للقتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي في غزة".وسبق أن تحدثت صحف إسرائيلية عن أن جزءا كبيرا من النجاحات التي تنسب لجهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي (الموساد) في العقدين الأخيرين من اغتيالات وعمليات تفجير وغيرها كانت بالتعاون مع هذه الشركات.وقالت إن جميع هذه الشركات يرأسها أو يملكها جنرالات عسكريون مرتبطون بشكل كبير بالجيش الإسرائيلي -وفقا للصحيفة- التي قالت إن "الأمور لا تسير كالمعتاد بالنسبة لهذه الشركات بعد أن أصبحت إسرائيل في خضم حرب لم يسبق لها مثيل".وتقوم تلك الشركات بتنفيذ مهام لوجستية تتعلق بتقديم الخدمات اللازمة في أرض المعركة، فعلى هامش البدء في إنشاء الولايات المتحدة رصيفا بحريا قبالة سواحل غزة، ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمنية دولية يبدأ دورها لحظة وصول المساعدات إلى يابسة غزة، فتعمل على تأمينها من مرحلة النقل إلى نقاط التوزيع، وحتى عملية التوزيع نفسها.وبحسب تقرير صادر عن هيئة الخصوصية الدولية وهي مجموعة رقابية تهتم بالمراقبة الحكومية فإن عشرات الشركات الأمنية تقدم خدماتها للحكومة الإسرائيلية، وتشكل أعلى نسبة شركات مراقبة إلى عدد السكان في العالم.وتقوم الشركات الأمنية الخاصة خلال الحرب على غزة بمهام تأمين وحماية الشخصيات، والإشراف على أمن المعابر والمستوطنات والمنشآت الحساسة، وتوفير المعلومات الاستخبارية، وضبط ومراقبة السجون، وغيرها.كما تقوم بالإشراف على نقاط التفتيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى أجهزة الرقابة الإلكترونية المزود بها جدار الفصل العنصري، وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصخصة نقاط التفتيش الأمنية منذ سنة 2005.-(وكالات)