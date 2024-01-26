شركة طيران إسرائيلية توقف رحلاتها لجنوب إفريقيا

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شركة طيران "العال" الإسرائيلية، ستلغي مسار رحلاتها إلى جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب إفريقيا، في الأول من أبريل المقبل.وقالت وسائل إعلام عبرية، إن القرار جاء بسبب النقص بعدد المسافرين، والذي يرجع إلى الدعوى الأخيرة التي قدمتها الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وقال مسؤول في الشركة لموقع "والا" العبري، "إنه على ضوء الوضع الأمني والدعوى في لاهاي، الإسرائيليون لا يريدون الطيران الى جنوب افريقيا ويفضلون وجهات أخرى مثل طوكيو، الولايات المتحدة وتايلاند. و"نحن نشهد هذا من خلال قلة الطلبيات وعدد الإلغاءات الكبير".يأتي ذلك، فيما ينتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بجرم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.ومن المرتقب أن لا تتطرق المحكمة في حكمها الأولي، إلى القضية الرئيسية المتمثلة بارتكاب إبادة جماعية بغزة، بل ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة، إلى حين النظر في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات عدة.