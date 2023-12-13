شكوك بقبول "حماس" هدنة مؤقتة

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فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة أن كيان الاحتلال طلب وساطة من القاهرة والدوحة لإبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين في إطار هدنة إنسانية جديدة في غزة، شكك محللون بقبول حماس والفصائل الفلسطينية في غزة بهدنة مؤقتة وفق الشروط السابقة.ومؤخرا حين كانت رغبة الاحتلال صدرت على لسان مصدر مسؤول لم يتم الكشف عن أسمه، رأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن ذلك مجرد "مناورة" هدفها مغالطة الرأي العام في كيان الاحتلال .ورغم ذلك قال أكثر من مسؤول في حماس أبرزهم أسامة حمدان أن الحركة لن تبرم أي صفقة تبادل مع الاحتلال قبل وقف العدوان على غزة بشكل تام ونهائي.وسبق حمدان القيادي في "حماس" خليل الحية الذي كان أكد أن الحركة تريد أن يتوقف "العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وأن تدخل المساعدات لقطاع غزة"، مضيفا "نحن جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى.ويرى الكاتب والمحلل السياسي ماجد أبو دياك أن ما تحدثت عنه وسائل إعلام الاحتلال عن استعداد الاحتلال لاستئناف التفاوض والهدن الإنسانية، يأتي بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجيش في خان يونس جنوب غزة، وفي جباليا وحي الشجاعية في شمال القطاع.وأكد أن الاحتلال يريد إعادة ترتيب صفوف قواته، بالاستفادة من الهدن الإنسانية، وإرسال رسالة إيجابية لأهالي الأسرى الذين يتظاهرون بشكل شبه يومي ضد الحكومة مطالبين بالعودة للتفاوض باعتباره الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى، مستبعدا أن تستجيب حماس لهذه الدعوة، لأنها أعلنت بعد استئناف العدوان أنها لن تتفاوض على صفقة جزئية أو كلية إلا بعد وقف إطلاق النار.ويأتي الحديث عن صفقة التبادل المحتملة، في وقت قال فيه منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن التوصل إلى هدنة جديدة مهم من أجل إخراج المحتجزين في قطاع غزة، غير أن الخارجية الأميركية قالت، إن موقف واشنطن هو التوصل إلى هدن إنسانية، وليس وقفا لإطلاق النار في القطاع.وأوضحت المصادر أن الجانب المصري انخرط بالفعل في وساطة جديدة مع الجانبين القطري والأميركي لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة قريبا بين حماس والاحتلال، مشيرة إلى لقاءات مرتقبة بين الاحتلال ومصر وقطر برعاية أميركية قريبا في هذا الإطار.وشهدت هدنة إنسانية بين حماس والاحتلال استمرت أسبوعا وانتهت في الاول من تشرين ثاني (ديسمبر) الحالي إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق الاحتلال سراح 240 أسيرا فلسطينيا.لكن جهود تمديد الهدنة تعثرت، ويقول الاحتلال إن ما لا يقل عن 137 محتجزا يعتقد أنهم ما يزالون لدى حماس.-(وكالات)