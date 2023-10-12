الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شن غارات جوية واسعة على غزة

غارات في غزة
قصف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، عبر منصة "أكس"، أنه يشن حاليا "ضربات واسعة النطاق" على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن معركة طوفان الاقصى التي دخلت يومها السادس، اندلعت السبت بعد هجوم مباغت شنته "حماس" على إسرائيل التي أعلنت الحرب على الحركة وشنت غارات على غزة.اضافة اعلان
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