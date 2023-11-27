الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهادات أسرى من الجانبين.. فرق شاسع بالمعاملة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

بدء عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس والاحتلال
جانب من عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس والاحتلال
عواصم- فيما قال أسرى فلسطينيون محررون إنهم حتى آخر لحظة أهينوا وضربوا وشحطوا، حتى النساء والأطفال، قال أسرى من كيان الاحتلال إنهم لاقوا معاملة حسنة من المقاومة الفلسطينية، ولم يتعرضوا للضرب أو الإهانة ولم يسأ لأي منهم.اضافة اعلان
وقال أسرى الاحتلال في شهاداتهم أمام وسائل الاعلام، انه اضافة لذلك تم تجميع سكان كل "مستوطنة" مع بعضهم بعضا، ليشعروهم بالاطمئنان.
ما ذكرته وسائل إعلام الاحتلال استنادا الى شهادات الأسرى المفرج عنهم مؤخرا من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة أكدت دعم شهادة الأسيرة الإسرائيلية المسنة ليفشيتس المفرج عنها نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال المراسل العسكري في القناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن دافيد خلال حوار تلفزيوني إنه تواصل مع بعض الأسرى المفرج عنهم خلال الهدنة وقالوا إن مقاتلي حماس "جمعوا منتسبي كل كيبوتس (مستوطنة) مع بعض، مما أعطاهم إحساسا أكبر بالراحة".
وأضاف "لم يتعرضوا للعنف ولا للإهانة، وحاول عناصر حماس تزويدهم بالغذاء وبالمسكنات وأدويتهم الاعتيادية قدر المستطاع، في ظل ظروف أمنية خطيرة وقاسية تحت الأرض وداخل الأنفاق".
وتابع "كانوا يجلسون ويتحدثون مع بعضهم بعضا، ويقومون بأنشطتهم بشكل اعتيادي، ويستخدمون اليوتيوب، لقد أعطاهم ذلك دفعة للصمود".
وقال متحدث آخر خلال البرنامج ذاته إنه استمع إلى هذه الشهادة ولشهادات أسرى إسرائيليين مفرج عنهم، معتبرا أن ما سمعه "يشعرنا بالخجل"، خاصة أن الأسيرة ليفشيتس قالت سابقا الكلام نفسه، فتم تكذيبها وقالوا إن حماس أثرت عليها.
وأضاف "لقد كانت تقول الحقيقة تماما مثلما قال هؤلاء الأسرى، جلست معهم وسمعت منهم الرواية نفسها بالضبط".
يشار إلى أن الأسيرة الإسرائيلية ليفشيتس (85 عاما) وهي من المستوطنة الزراعية نير عوز- كانت هي ورفيقتها المسنة نوريت كوبر لدى حركة حماس في غزة، قبل أن تفرج عنها لدوافع إنسانية.
وفاجأت ليفشيتس الجميع خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب بعد إطلاق سراحها، حيث قالت "لقد تعاملوا معنا بود وعناية، ووفروا لنا الطعام والدواء، وأحضروا لنا طبيبا لفحصنا ومضمدا لمتابعة وضعنا الصحي ومعالجة من أصيب منا بجراح".
وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته برفقة أفراد عائلتها أثارت التفاصيل التي نقلتها ليفشيتس وسائل الإعلام العالمية وأظهرت حركة حماس بشكل إيجابي وأكدت روايتها بشأن ملف الأسرى.
كما أثارت ضجة في مختلف الأوساط الإسرائيلية مع توجيه الانتقادات الداخلية وتبادل التهم، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وفي أعقاب التصريحات التي وثقتها كاميرات الصحافة الإسرائيلية والأجنبية وجهت وسائل إعلام إسرائيلية انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بنيامين نتنياهو وتعاملها مع ملف الأسرى والمفقودين، وإدارتها الفاشلة لهذا الملف، على حد وصفها.
وأثناء تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر، ظهر عناصر كتائب عز الدين القسام يربتون على الأطفال ويترفّقون بالمسنين، في فصل واضح بين صورة المقاوم الفلسطيني ذي البأس الشديد في الميدان، وصورته كإنسان يعطف على الضعيف والصغير ويحترم الشرائع والمواثيق.
أمام الكاميرات ظهر الأسرى المفرج عنهم بصحة جيدة ويرتدون ملابس مرتبة، وظهرت فتيات وسيدات يبتسمن لرجال المقاومة ويلوحن لهم بالود والتودد.
أصوات إسرائيلية ضاقت بالصورة الإنسانية المكثفة القادمة من غزة التي يتوقع منها الانتقام والحقد أمام عدوان إسرائيلي استمر 48 يوما وأدى لسقوط نحو 15 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير القطاع الصحي ومختلف المرافق الحيوية وتهجير وتجويع السكان.
في المقابل، تحدثت الأسيرات الفلسطينيات المحررات عن تعرضهن لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية تصل حد الركل والضرب والحرمان من النوم والطعام والدواء.
وكذلك تحدث الأطفال الفلسطينيون الأسرى المحررون عن تعرضهم للضرب والتجويع، وتعمّد الاحتلال لإذلالهم وإهانتهم حتى في لحظات الإفراج عنهم.-(وكالات)
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