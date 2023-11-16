شهادات من غزة: أحياء تحت الركام وجثث منتفخة والمعدات بدائية

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يصف رجل الدفاع المدني في غزة أحمد سلمان، طبيعة عمله خلال العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع بـ"المهمة المستحيلة"، إذ إنه مطالب بإنقاذ آلاف الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم على رؤوسهم، في الوقت الذي لا يمتلك فيه أي معدات ملائمة، بالإضافة إلى نقص الوقود، وانقطاع الاتصالات.ويقول أحمد، الذي يعمل مشرفا على نقطة الطوارئ بجهاز الدفاع المدني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إنهم يستخدمون أساليب بدائية لإنجاز عملهم، ومنها تتبع أصوات الانفجارات، وسؤال المصابين عن أماكن القصف، بالإضافة إلى استخدام المجاريف اليدوية في تحطيم الباطون، بغرض إنقاذ المدنيين العالقين بين الركام.ويروي رجل الدفاع المدني تجربة عصيبة مر بها، حيث استشهد أطفال أخيه الخمسة ووالدتهم في قصف للاحتلال، ورغم ذلك لم يستطع إرسال سيارات لإنقاذهم لوجود من هم "أولى بالإنقاذ"،الإمكانيات منذ ما قبل العدوان ضعيفة جدا، لا تساوي 5 % من الإمكانيات المطلوبة، وحتى أننا كنا لا نستطيع التعامل مع الحرائق الكبيرة مثل حريق مخيم النصيرات عام 2020، لم نستطع إطفاءه بسهولة لقلة الإمكانيات، واستعنا بخلاطات سيارات الباطون يقول احمد.ويضيف رجل الدفاع المدني بان كافة سياراتنا غير مؤهلة، وكل هذا بفعل الحصار، حيث لم تدخل أي معدات لنا منذ عام 2006، ومع أنه كان لدينا سيارة دفاع مدني مؤهلة وممتازة، لكن جيش الاحتلال قصفها عام 2008 ودمرها، وبعد ذلك لم تدخل لنا أي معدات أخرى.لا نستطيع التعامل مع هذا الكم الكبير من القصف، نحن غير قادرين على العمل أو السيطرة، الناس تحت الركام حاليا، ولا نستطيع إخراجهم، أحيانا نجد شخصا حيا تحت الركام، ونحفر عليه بـ"كريك" (جاروف) في محاولة لإنقاذه.عمل الدفاع المدني يحتاج لمعدات حديثة قادرة على التعامل مع عمليات رفع الأنقاض والعثور على الأشخاص وانتشالهم.ويؤكد نحن حاليا نستخدم معدات يدوية، وللأسف قد نقتل من نحاول أن ننقذه بواسطة هذه الأدوات، ولدينا "باقر" (آلة ميكانيكية لتحطيم الباطون) واحد في المحافظة الوسطى، وقد تعطل هو الآخر، ولا إمكانية لإصلاحه في ظل هذا الحصار، فكل المعدات التي تعطلت لا يمكن إصلاحها، ولو كانت لدينا آليات كافية لكان من الممكن إنقاذ عدد أكبر بكثير مما ننقذه.ويشير احمد الى انه مرر بتجربة عصيبة للغاية، فقط تعرض المنزل الذي يوجد فيه أخيه وزوجته وأطفاله للقصف، واستشهد فيه 31 شخصا، كان من بينهم زوجة أخي وجميع أطفاله الخمسة، أصغرهم كان عمره 3 سنوات، لكن المشكلة التي واجهتني أنه كان هناك منازل تعرضت للقصف قبله وهي أولى بعمليات الإنقاذ.واضاف أصبحتُ لا أعرف ماذا أفعل! هل أنقذ أخي وأطفاله، وأترك بقية الناس تحت الأنقاض في مناطق أخرى؟ اتصلنا بوزارة الأشغال كي تحضر لنا سيارة "باقر" فيما كانت الإجابة أنها لن تأتي إلا بعد يوم أو يومين بسبب كثافة الغارات، كان علي أن أتعامل بمهنية وأمانة، لذلك أرسلنا السيارات لمناطق أخرى، اتصل علي أهلي وسألوني "هل أنت غير قادر على إرسال آليات لإنقاذ أخيك وأطفاله؟" قلت لهم "نعم، غير قادر، هذه أمانة".كما أذكر أول مهمة نفذتها في هذه الحرب، كان يوم أحد، وكان هناك عدد ضخم من الشهداء في المحافظة الوسطى وحدها، نحو 200 شهيد، وبينهم أولاد أخي الخمسة، في ذلك اليوم أبيدت عائلات كاملة، ومسحت من السجل المدني، وكانت كل المناطق تطلب سيارة "باقر"، لكن للأسف لا يوجد سوى باقر واحد، ولذلك طلبنا "باقر" من رفح (أقصى جنوب القطاع)، ولم أعد أقدر على طلبه لعدم قدرتي على توفير السولار له.أذكر أيضا أني رأيت مشهدا صعبا جدا لجثمان منتفخ، والمؤلم أنه حتى أهل الشهيد لم يستطيعوا الاقتراب منه لحمله ودفنه، هذا المشهد آلمني جدا، كيف أن أبناء الشهيد لم يستطيعوا الاقتراب منه، لكن رجل الدفاع المدني انتشله وحمله.-(وكالات)