شهداء جدد بين منتظري المساعدات بمدينة غزة

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أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق قوات جيش الاحتلال النار على مواطنين ينتظرون مساعدات قرب دوار الكويت وسط مدينة غزة.