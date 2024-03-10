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الأحد 10 آذار 2024
3:05 ص
شهداء جدد بين منتظري المساعدات بمدينة غزة
مجزرة الطحين في غزة
أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق قوات جيش الاحتلال النار على مواطنين ينتظرون مساعدات قرب دوار الكويت وسط مدينة غزة.
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