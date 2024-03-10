الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء جدد بين منتظري المساعدات بمدينة غزة

مجزرة الطحين في غزة
مجزرة الطحين في غزة

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق قوات جيش الاحتلال النار على مواطنين ينتظرون مساعدات قرب دوار الكويت وسط مدينة غزة.اضافة اعلان
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