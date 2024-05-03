شهداء جدد في غزة.. و"الأونروا": الحرب ما تزال على النساء

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غزة- استشهد 26 فلسطينييا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، فجر أمس الجمعة، في قصف للاحتلال على رفح، جنوب قطاع غزة، في حين قامت قوات الاحتلال بعمليات دهم واعتقالات موسعة في الضفة الغربية، متجاوزا الاحتلال تلويح المحكمة الجنائية الدولية له بأن تهديدها والتدخل في عملها يعتبر جريمة حرب.وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين.كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف صهيوني استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما أصيب تسعة اشخاص في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي ما أدى إلى استشهاد 34596 فلسطينيا، وإصابة 77816 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهممن جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، إن الحرب الصهيونية على قطاع غزة تستهدف النساء بشكل أساسي.وأوضحت الوكالة على منصة "إكس"، أن "الحرب في غزة ما تزال حربا على النساء"، مشيرة إلى "استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة وإصابة 19 ألفا أخريات" جراء الحرب الصهيونية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.وذكرت الوكالة الأممية أن "37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم"، مشددة على أن الظروف في قطاع غزة "مروعة"، إذ تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية.الى ذلك، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن التهديدات ردا على قرارات المحكمة قد تشكل جريمة.وطالب المكتب، في منشور على منصة "إكس" أمس، "بوقف جميع المحاولات لإحباط أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤوليه على الفور"، مضيفا أن "نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات".وكانت وسائل إعلام صهيونية قد ذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قلق ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن تقديرات تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، فيما أشارت صحيفة "معاريف"، إلى أنّ نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه.وقد قلل نتنياهو من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، في حين وصف وزير الخارجية للاحتلال يسرائيل كاتس، مذكرات الاعتقال المرتقبة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بـ"نفاق مطلق"، بحسب القناة 12 الصهيونية.وفي الضفة الغربية المحتلة، شنَّت قوات الاحتلال منذ فجر أمس حملة دهم واعتقالات وسط مواجهات شديدة تخللها استخدام للقوة بحق الفلسطينيين.واعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس 4 فلسطينيين، اثنان منهم من مدينة نابلس شمالي الضفة، والآخران من بلدة جبع جنوبي جنين، قبل الانسحاب منهما.وكانت آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت بنايتين سكنيتين، واعتقلت شابا ووالد أحد المطلوبين.وفي جنين بشمال الضفة أيضا، حاصرت وحدات صهيونية خاصة أحد المنازل ببلدة جبع واعتقلت شحصين. كما اندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين قبل انسحاب قوات الاحتلال.في السياق نفسه، انسحب مستوطنون من محيط جبل العُرمة شمال شرق بلدة بيتا جنوبي نابلس بعد اقتحامها بحماية مشددة من قوات الاحتلال.وأكد أهالي البلدة تجمهر عشرات المستوطنين على قمة الجبل قبل انتشارهم في المنطقة. واندلعت مواجهات مع المستوطنين بعد دعوات الأهالي للتصدي لاقتحام المستوطنين.وفي مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المدمع.وسيرت قوات الاحتلال دورياتها في أنحاء متفرقة من المدينة قبل أن تنسحب باتجاه البرج العسكري في حي خُرسا جنوب المدينة.كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق قيزون ومفرق شعابة وواد الهرية إضافة إلى مدينة حلحول وبلدة سعير شمال الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المدمع؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال. كما دهمت قرية الريحية وخرّبت منزلا جنوب الخليل.وفي وقت سابق، أصيب شاب فلسطيني بجروح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية عنبتا شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. حيث أصيب برصاص حي في رأسه.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية بعدد من الآليات، واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين تصدوا للاقتحام.ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، يصعد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى آلاف المعتقلين مئات الشهداء وآلاف الجرحى، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.-(وكالات)