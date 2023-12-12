الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء غزة بلا مقابر.. والطرقات والساحات بديلا

700 شهيد في 24 ساعة.. محاولة همجية لتفريغ قطاع غزة
700 شهيد في 24 ساعة.. محاولة همجية لتفريغ قطاع غزة
دبي - وسط اكتظاظ المقابر وصعوبة الوصول إليها لم يجد كثير من سكان قطاع غزة غير الطرقات والساحات مكاناً لدفن أحبائهم الذين استشهدوا في القصف المستمر منذ حوالي ثلاثة أشهر.اضافة اعلان
فقد أدى القصف العنيف والمتواصل إلى إجبار السكان على دفن الشهداء في الأزقة والساحات أو على قارعة الطرقات، فيما اضطر البعض إلى دفن الضحايا في مقابر جماعية بشواهد من الحجارة أو الكرتون كتب عليها بخط اليد.
في حين اضطر آخرين إلى دفن أقربائهم في أفنية منازلهم، بينما اضطر آخرون لأداء صلاة الجنازة سريعاً في الطرقات وعلى أبواب المستشفيات.
مقابر مؤقتة
ومع استمرار الهجمات الصهيونية وارتقاء الضحايا الذين يتعذر نقلهم إلى المقابر، لجأ الأهالي في غزة إلى استغلال كل المساحات الممكنة لإقامة مقابر مؤقتة.
فيما ينتظر الغزيون توقف الحرب أو هدنة إنسانية من أجل نقل جثامين أحبائهم.
وخلال الهدنة الإنسانية الأخيرة التي امتدت لسبعة أيام، نقل ذوو العديد من الضحايا جثامين أبنائهم من ساحات العيادات والمراكز الصحية والملاعب وساحات المدارس والمنازل، إلى المقابر المخصصة للدفن.
عدم التعرف على الجثامين
يذكر أن ساحة مستشفى الشفاء تحولت خلال فترة حصاره من قبل القوات الصهيونية، إلى مقبرة مؤقتة لتدفن الجثامين لاحقاً في مدينة غزة أو مناطق أخرى مثل خان يونس، التي تم دفن أكثر من 100 جثمان فيها في مقبرة جماعية، بعد أن تم تسلميهم من قبل جيش الاحتلال.
ويعاني الغزيون في أحيان كثيرة من عدم التعرف إلى جثامين أقاربهم فيتم دفنهم وفق أرقام محددة.-(وكالات)
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