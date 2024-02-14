الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان

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شهداء في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان
استشهدت عائلة سورية من 3 أفراد باستهداف إسرائيل لمنزل داخل بلدة الصوانة بجنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الأربعاء، إن أشخاص أصيبوا في قصف إسرائيلي على جنوب.اضافة اعلان
وأفادت الوكالة، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي، نفذت عند نحو الساعة 1:00 مساء بالتوقيت المحلي (11:00 ت غ) عدوانا جويا، موضحة أنه شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق "عدشيت" -"القصيبة".
وبينت أن الغارة أدت إلى إصابات وتدمير المبنى بالكامل.
وأضافت أن طائرات الاحتلال نفذت غارة استهدفت منطقة "بصليا" عند أطراف بلدة "جباع".
وتابعت أن طيران الاحتلال الحربي أغار على أطراف بلدات في قضاء "جزين".
وقالت إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا في غارة على المنطقة الواقعة ما بين "الشهابية" و"كفردونين" جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الغارة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن البدء بشن موجة واسعة من الغارات داخل الأراضي اللبنانية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق الأربعاء، إن مستوطنة قتلت وأصيب 7 أشخاص جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على صفد في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
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