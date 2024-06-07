 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

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طفل فلسطيني أمام حطام منزل عائلته في غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر وصباح الجمعة، في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم الـ245.

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، باستشهاد فلسطينيين صباح اليوم في قصف لطيران الاحتلال استهدف منطقة "أبو هولي" في المدينة.


كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بعد أن أطلقت آليات الاحتلال القذائف والرصاص على مناطق غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.


وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لمركبة مدنية في مخيم (2) بالنصيرات.


وأفادت وكالة "وفا" باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.


واستشهد 6 فلسطينيين من عائلة المغاري في غارة شنها طيران الاحتلال، فجر اليوم، على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.


والشهداء هم: بسام المغاري وزوجته رضى ونجله سليمان وكريمته فداء وطفلها خليل وطفلتها سارة محمد عسلية.


وقال نبهان المغاري، الناجي الوحيد من العائلة، إن عائلته نزحت من رفح قبل شهر إلى منزل يعود لأقاربهم من عائلة الرفاتي، وقصف الاحتلال المنزل بعد تناولهم طعام السحور لصوم الأول من ذي الحجة، مما أدى إلى استشهاد أفراد عائلته.


كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة غرب مسجد الزعفران ومحيط ملعب الشباب في مخيم المغازي، بالإضافة إلى قصف منازل المواطنين شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى اندلاع حريق في محيط "دوار أبو الروس" بمخيم البريج.


وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوصول عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عيسى في محيط مركز بيسان الطبي بمخيم البريج وسط القطاع.


وذكرت "وفا" أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق مخيم البريج، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع.


وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الأشرم بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة في مدينة غزة.


وقصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في أحياء متفرقة من مدينة غزة، منها: "تل الهوا" و"الشيخ عجلين" و"الزيتون" و"الصبرة"، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة جنوب المدينة.


كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على منازل المواطنين في منطقة ميناء الصيادين وبحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.


وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على منطقة عريبة شمال رفح وعلى حي السلطان غرب المدينة.


وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 36654 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 83309 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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