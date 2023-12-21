شهداء في مستشفى الشفاء نتيجة نقص الإمدادات الطبية

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استشهد ثلاث جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة اليوم الخميس ،بسبب نقص الإمدادات الطبية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع المحاصر.وبحسب مصادر فلسطينية ،أفادت وزراة الصحة في غزة بأن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة انعدام الخدمة الصحية في مجمع الشفاء ومستشفيات شمال غزة،مؤكدة إن الوضع في مستشفى الشفاء أكثر من كارثي نتيجة عدم توفر المياه ونقص الطاقم الطبي واستمرار نزوح السكان نحو المستشفى.وتضرب طائرة إسرائيلية من طراز “أباتشي” النيران في مختلف الأماكن المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.يذكر ان عدد الشهداء ارتفع في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.