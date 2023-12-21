الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء في مستشفى الشفاء نتيجة نقص الإمدادات الطبية

2023-11-10T070242Z_705870806_RC2I84AU94L6_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-ANAESTHETICS
مستشفى الشفاء
استشهد ثلاث جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة اليوم الخميس ،بسبب نقص الإمدادات الطبية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع المحاصر.
وبحسب مصادر فلسطينية ،أفادت وزراة الصحة في غزة بأن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة انعدام الخدمة الصحية في مجمع الشفاء ومستشفيات شمال غزة،مؤكدة إن الوضع في مستشفى الشفاء أكثر من كارثي نتيجة عدم توفر المياه ونقص الطاقم الطبي واستمرار نزوح السكان نحو المستشفى.اضافة اعلان
وتضرب طائرة إسرائيلية من طراز “أباتشي” النيران في مختلف الأماكن المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.
يذكر ان عدد الشهداء ارتفع في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
394201

مصر: المساعدات مكدسة في رفح بسبب إجراءات التفتيش

منذ 40 دقيقة
65834f1c4c59b74580000d94

تونس تشدد على وقف إطلاق النار في غزة

منذ10 ساعة
658370894c59b740bf4384d3

ترامب يدعو المحكمة العليا لرفض طلب المحقق الخاص بشأن النظر في حصانته

منذ11 ساعة
65836e094c59b743e1241af2

أوكرانيا.. انفجارات في العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

منذ12 ساعة
658354614c59b743b12f5e0b

السعودية توضح حقيقة "انتشار وباء جديد"

منذ12 ساعة
65835db74c59b74c394c6a53

شركة شحن نرويجية تعلق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

فلسطين "ما بعد الحرب"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الفلسطينيون.. آلاف اللدغات والجحر واحد!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الموازنة" في النواب

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن.. أعداء وأشباه خصوم

سميح المعايطة |اليوم

التصعيد الإقليمي عبر تصدير الأزمات

مالك العثامنة |اليوم

غياب الصكوك والسندات الخضراء

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
 