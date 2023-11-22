شهداء وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم

استشهد وأصيب عدة اشخاص ، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل.

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في غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.



كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية. وفا