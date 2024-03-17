الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لمنزل بدير البلح

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أرشيفية
ارتقى 12 شهيدا فجر الأحد وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
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