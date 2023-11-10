السبت 11 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
11:26 م
شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على منزلين في مخيمي جباليا والبريج
قصف إسرائيلي على غزة
أكدت وسائل إعلام عن سقوط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منزلين في مخيمي جباليا (شمال) والبريج (وسط) قطاع غزة.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
تواصل المعارك والقصف في عدة محاور بقطاع غزة
منذ 4 دقيقة
مدير مجمع الشفاء: الاحتلال يشن حربا على المستشفيات لإخراجها من المنظومة الصحية
منذ 45 دقيقة
عناصر من القسام يستهدفون آليات عسكرية في حي النصر غرب غزة
منذ 53 دقيقة
قصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء ومحيطه
منذ1 ساعة
محادثات متقدمة لتبادل الأسرى بوساطة أميركية قطرية
منذ2 ساعة
غارات إسرائيلية قرب مستشفى النصر والعيون بغزة
منذ2 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
تواصل المعارك والقصف في عدة محاور بقطاع غزة
العرب والعالم
|
منذ 4 دقيقة
مدير مجمع الشفاء: الاحتلال يشن حربا على المستشفيات لإخراجها من المنظومة الصحية
العرب والعالم
|
منذ 45 دقيقة
عناصر من القسام يستهدفون آليات عسكرية في حي النصر غرب غزة
العرب والعالم
|
منذ 53 دقيقة
الخارجية: المؤتمر العام لليونسكو يتبنى قرارا حول الحرب المستعرة على غزة
الغد الأردني
|
منذ1 ساعة
شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على منزلين في مخيمي جباليا والبريج
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
قصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء ومحيطه
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الذكرى السنوية لتفجيرات عمان
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها
خالد دلال
|
اليوم
ترجمات
شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة
ترجمات
|
منذ3 ساعة
هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين
ترجمات
|
منذ3 ساعة
علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين
ترجمات
|
08 تشرين الثاني 2023
كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد
ترجمات
|
06 تشرين الثاني 2023